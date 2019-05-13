Just in Egypt .. حملة طلاب إعلام بني سويف للترويج للسياحة خلال بطولة إفريقيا

دشن مجموعة من طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة بني سويف، حملة ترويجية باسم " Just in Egypt" حول استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية؛ للتشجيع للسياحة المصرية، في إطار مشروع التخرج الخاص بهم.



وقالت عبير عبد العزيز، عضو الفريق المنظم للحملة، إن دور مصر تراجع على الساحة الإفريقية، بعد محاولة اغتيال الرئيس السبق حسني مبارك في عام 1995، مشيرة إلى أن الفريق أطلق هذه الحملة للتأكيد أن مصر هي قلب أفريقيا النابض وصاحبة فضل في جمع شمل الدول الأفريقية.



وأضافت "عبد العزيز"، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن تنظيم مصر لكأس أفريقيا، فرصة جيدة لتحسين الصورة الذهنية لمصر أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، وغثبات قدرتها على احتضان أفريقيا كما كانت في السابق.



وأوضحت عضو الفريق، أن هذه الحملة تأتي ردا على المشككين في قدرة مصر على التنظيم المثالي للبطولة، مشيرة إلى أن الفريق سوف يعمل علي إثبات أن مصر ستظل دائما وأبدا بلد الأمن والأمان، ومازالت تحتفظ بمكانتها علي المستوي الأفريقي.



ويضم فريق العمل كل من عبير عبد العزيز، أميره محمد، أسماء أحمد، مها عفت، نجاة عبد الفتاح، سامية محمود عبد الرازق، عمرو عبد القادر ، عبد الرازق سيد.