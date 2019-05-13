ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

Just in Egypt .. حملة طلاب إعلام بني سويف للترويج للسياحة خلال بطولة إفريقيا

الإثنين 13/مايو/2019 - 04:01 ص
فريق العمل
فريق العمل
عمرو ممدوح
دشن مجموعة من طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة بني سويف، حملة ترويجية باسم " Just in Egypt" حول استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية؛ للتشجيع للسياحة المصرية، في إطار مشروع التخرج الخاص بهم.

وقالت عبير عبد العزيز، عضو الفريق المنظم للحملة، إن دور مصر تراجع على الساحة الإفريقية، بعد محاولة اغتيال الرئيس السبق حسني مبارك في عام 1995، مشيرة إلى أن الفريق أطلق هذه الحملة للتأكيد أن مصر هي قلب أفريقيا النابض وصاحبة فضل في جمع شمل الدول الأفريقية.

وأضافت "عبد العزيز"، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن تنظيم مصر لكأس أفريقيا، فرصة جيدة لتحسين الصورة الذهنية لمصر أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، وغثبات قدرتها على احتضان أفريقيا كما كانت في السابق.

وأوضحت عضو الفريق، أن هذه الحملة تأتي ردا على المشككين في قدرة مصر على التنظيم المثالي للبطولة، مشيرة إلى أن الفريق سوف يعمل علي إثبات أن مصر ستظل دائما وأبدا بلد الأمن والأمان، ومازالت تحتفظ بمكانتها علي المستوي الأفريقي.

ويضم فريق العمل كل من عبير عبد العزيز، أميره محمد، أسماء أحمد، مها عفت، نجاة عبد الفتاح، سامية محمود عبد الرازق، عمرو عبد القادر ، عبد الرازق سيد.
Just in Egypt .. حملة طلاب إعلام بني سويف للترويج للسياحة خلال بطولة إفريقيا
Just in Egypt .. حملة طلاب إعلام بني سويف للترويج للسياحة خلال بطولة إفريقيا
Just in Egypt .. حملة طلاب إعلام بني سويف للترويج للسياحة خلال بطولة إفريقيا
Just in Egypt .. حملة طلاب إعلام بني سويف للترويج للسياحة خلال بطولة إفريقيا

ترشيحاتنا

اعتصام عسكريين متقاعدين أمام مصرف لبنان المركزي

بعد تعطل منصة الامتحان الالكترونى .. 10 رسائل عاجلة من التعليم للرأي العام

لا نقبل المساس بالأمن القومي الإماراتي .. مصر تدين بأشد العبارات تعرض 4 سفن إماراتية لعمليات تخريب

آخرها بصق وضرب بـ الترابيزة.. أزمات التوأم حسام وإبراهيم حسن في الكرة المصرية

صدمة للزمالكاوية قبل مواجهة نهضة بركان

بعد الفوز على الداخلية.. الزمالك يستعد لمواجهة نهضة بركان المغربي

تركي آل الشيخ ينشر صورة بصحبة عضو مجلس إدارة الأهلي

القصة الكاملة لتعطل منصة الامتحان الالكترونى لـ أولى ثانوى : « السيستم وقع»

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المئات يفطرون على أطول مائدة رحمن فى قرية بالأقصر.. صور

هناكل ايه على الفطار.. كفتة حسن باشا ومسخن دجاج وسلطة طماطم بالموتزاريلا .. الحلو: كنافة بقمر الدين

الخشاف.. مشروب رمضاني ورثه المصريون عن العثمانيين وطوره المماليك

ليفربول و ولفرهامبتون.. جماهير الريدز في المدرجات بقميص ريمونتادا محمد صلاح.. صور