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محافظات

محافظ الدقهلية: تعديلات الدستور تبني دولة المستقبل والاستفتاء أثبت وعي المصريين

الإثنين 13/مايو/2019 - 03:10 ص
محافظ الدقهلية: تعديلات
محافظ الدقهلية: تعديلات الدستور تبني دولة المستقبل
همت الحسينى
استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء أمس الأحد، شباب فريق التنظيم والمتابعة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمت خلال شهر أبريل الماضي لجهودهم ودورهم الكبير خلاله.

وقال شاروبيم إن التعديلات الدستورية التي تمت تبني دولة المستقبل وأن الاستفتاء أثبت وعي الشعب المصري، وأكد أن أبناء الدقهلية يستحقون التقدير على ما قدموه خلال عملية الاستفتاء، وإقبالهم على لجان التصويت، والمظهر المشرف الذي ظهروا به.

وطلب محافظ الدقهلية من فريق الشباب التعاون مع المحافظة في المشروعات الخدمية وعرض مقترحاتهم في التغلب علي المشكلات لنبدأ مرحلة جديدة في البناء والإنتاج وقال: أتمنى لو أستطيع تكريم جميع أعضاء الجهاز التنفيذي ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات وكل من ساهم ولو بكلمة في انجاح الإستفتاء على التعديلات الدستورية في ملحمة وطنية مشرفة.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء الذين ساهموا في تأمين المواطنين وحافظوا على أمن واستقرار الوطن ، وقدموا كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل حرية، وقال إن الدقهلية شهدت على مدى أيام الاستفتاء الثلاثة عملا كبيرا يليق بشعب عريق.

كما وجه شاروبيم الشكر لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين معهم، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات وفريق العمل الميدانى، وكافة العاملين بالدقهلية، للجهد المبذول خلال أيام الاستفتاء ،الذين واصلوا العمل ليلًا ونهارًا، من أجل الخروج بهذه الملحمة الوطنية بالشكل المشرف للدقهلية.

وفي ختام اللقاء قدم شاروبيم شهادات تقدير لـ 23 شابا وفتاة من المشاركين في التنظيم والمتابعة لأعمال الإستفتاء، ووجه لهم الشكر على جهودهم التي كان لها الأثر الطيب في تحفيز وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية.
محافظ الدقهلية: تعديلات الدستور تبني دولة المستقبل والاستفتاء أثبت وعي المصريين
محافظ الدقهلية: تعديلات الدستور تبني دولة المستقبل والاستفتاء أثبت وعي المصريين
محافظ الدقهلية: تعديلات الدستور تبني دولة المستقبل والاستفتاء أثبت وعي المصريين
محافظ الدقهلية: تعديلات الدستور تبني دولة المستقبل والاستفتاء أثبت وعي المصريين
محافظ الدقهلية: تعديلات الدستور تبني دولة المستقبل والاستفتاء أثبت وعي المصريين
محافظ الدقهلية: تعديلات الدستور تبني دولة المستقبل والاستفتاء أثبت وعي المصريين
محافظ الدقهلية: تعديلات الدستور تبني دولة المستقبل والاستفتاء أثبت وعي المصريين
محافظ الدقهلية: تعديلات الدستور تبني دولة المستقبل والاستفتاء أثبت وعي المصريين
محافظ الدقهلية: تعديلات الدستور تبني دولة المستقبل والاستفتاء أثبت وعي المصريين
محافظ الدقهلية: تعديلات الدستور تبني دولة المستقبل والاستفتاء أثبت وعي المصريين
محافظ الدقهلية: تعديلات الدستور تبني دولة المستقبل والاستفتاء أثبت وعي المصريين
محافظ الدقهلية: تعديلات الدستور تبني دولة المستقبل والاستفتاء أثبت وعي المصريين
محافظ الدقهلية: تعديلات الدستور تبني دولة المستقبل والاستفتاء أثبت وعي المصريين
محافظ الدقهلية: تعديلات الدستور تبني دولة المستقبل والاستفتاء أثبت وعي المصريين
محافظ الدقهلية: تعديلات الدستور تبني دولة المستقبل والاستفتاء أثبت وعي المصريين

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