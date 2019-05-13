مصرع سيدة وإصابة 6 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالمنيا

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب 6 آخرون، جميعهم من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي، بعد مدخل أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.



تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية يتضمن ورود بلاغ إلى مركز شرطة أبو قرقاص من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي عند مدخل أبو قرقاص.



و بانتقال قوات الأمن برئاسة الرائد هشام عسقلاني رئيس مباحث المركز، تبين انقلاب السيارة رقم 58939 ربع نقل أسيوط؛ مما أسفر عن وفاة: "جميلة جرجس تادروس" 57 عامًا ربة منزل، وإصابة كل من: "يوسف عزت عزيز" 7 سنوات - "عزت نعيم وهبة" 38 سنة" سائق السيارة - "سوما رمزي غطاس" 30 سنة ربة منزل - "إنجي عزت نعيم" 10 سنوات - "يوسف عزت نعيم" 6 سنوات - "يسي عزت نعيم" 12 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية بويط مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا الجامعي وملوي العام.



بالفحص تبين انقلاب السيارة بسبب انفجار الإطار الأمامي لها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 8273 جنح مركز أبو قرقاص، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.