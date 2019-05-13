متأخر.........محافظ جنوب سيناء يستقبل مدير برنامج الاغذية العالمى للأمم المتحدة بمصر

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
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الإثنين 13 مايو 2019 - 38 : 04 ص
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محافظات
اقتصاد
أخبار العالم
مرأة
منوعات
ديني
سيارات
مقالات
ثقافة
فيديو
صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
طعن مسلم أثناء ذهابه للمسجد بإيرلندا
سريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعي
5 هدايا ربانية يقدمها الله لعباده فى رمضان
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الإثنين 13/مايو/2019 - 03:18 ص
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ايمن محمد
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