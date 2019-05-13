شاهد .. محمد إبراهيم يساعد إداري الداخلية المصاب فى الخروج من الملعب

رصدت عدسة صدى البلد لاعب نادي الزمالك محمد إبراهيم يساعد إداري الداخلية المصاب في الخروج من الملعب ، خلال مباراة الامس.



فيما هتفت الجماهير للاعب ، وشكروه على انسانيته.



وتغلب فريق الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار الجولة الـ32 ببطولة الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 66 نقطة ويتجمد رصيد فريق الداخلية عند 31 نقطة ويرافق فريق النجوم إلى دورى القسم الثانى.



أحرز ثنائية الفارس الأبيض محمود كهربا ويوسف أوباما فيما سجل هدف الداخلية الوحيد إبراهيم أبواليزيد.



بدأ اللقاء بضغط من لاعبي الداخلية ونجحوا فى الحصول على ضربة ركنية فى الدقيقة الأولى وفشل إيشا أونوشا فى السيطرة على إحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء من ضربة حرة لتمر الى جوار حارس الفريق الأبيض.



ونجح محمود شديد فى الدقيقة الرابعة فى إبعاد كرة من أمام أقدام محمود كهربا ويمنع هجمة خطيرة للفارس الأبيض وكثف لاعبو الداخلية من الضغط على الخطوط الخلفية للزمالك وحصل ابراهيم حسن على ضربة ركنية فى الدقيقة التاسعة.



ونجح -فى الدقيقة الثامنة- محمد صبحى حارس الداخلية فى الإمساك بكرة سددها كهربا من داخل منطقة الجزاء، وسدد يوسف اوباما فى الدقيقة 11 كرة برعونة داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس الداخلية.



وحصل محمود عبدالعزيز على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء فى الدقيقة 17 ومنح محمد الصباحى حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب الداخلية محمود شديد وأحرز محمود كهربا فى الدقيقة 18 الهدف الأول من تسديدة أرضية من ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء.



نجح فى الدقيقة 26 ابراهيم ابواليزيد مدافع الداخلية فى إبعاد كرة خطيرة من أمام أقدام عمر السعيد الذى تلقى تمريرة ماكرة داخل منطقة الجزاء لتضيع فرصة محققة لإضافة ثانى أهداف الزمالك.



اخترق يوسف أوباما فى الدقيقة 32 دفاعات الداخلية وتوغل فى منطقة الجزاء وفشل فى السيطرة على الكرة قبل أن يبعدها أحمد بحبح لاعب الفريق البوليسى إلى منتصف الملعب.



سدد فى الدقيقة 41، كيفين موهيرى لاعب الداخلية كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة عماد السيد حارس الزمالك ومرر حمدى النقاز كرة عرضية داخل منطقة الجزاء فى اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول أبعدتها دفاعات الداخلية الى ضربة ركنية من امام أقدام عمر السعيد.



شهدت مجريات الشوط الثاني بداية هجومية لفريق الداخلية وأمسك عماد السيد حارس الزمالك الكرة من أمام مهاجم الداخلية فى الدقيقة 47 داخل منطقة الجزاء.



مرر طارق حامد كرة طولية تصل الى ابراهيم حسن فى الدقيقة 48 سددها بقوة يتصدى لها محمد صبحى حارس الداخلية ومنح حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب محمود ربيع بعدما عرقل بهاء مجدى مدافع الزمالك.



منح حكم اللقاء فى الدقيقة 59 البطاقة الصفراء للاعب الزمالك طارق حامد جراء عرقلته للاعب الداخلية إيشا أمام منطقة الجزاء وتعادل ابراهيم ابواليزيد فى الدقيقة 60 لفريق الداخلية مستغلا ارتباك الدفاعات الزملكاوية من كرة ثابتة.



رفض حكم اللقاء فى الدقيقة 65 الإستجابة إلى إعتراضات أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك باحتساب ركلة جزاء بعدما تعرض إلى الاحتكاك داخل منطقة الجزاء ودفع فى الدقيقة 66 مدرب الزمالك باللاعب محمد ابراهيم بديلا عن محمود عبدالعزيز من أجل تفعيل النواحى الهجومية.



أنقذ محمد صبحى حارس الداخلية مرماه فى الدقيقة 67 من فرصة هدف محقق بعدما سدد محمود كهربا الكرة ويبعدها الى ضربة ركنية وأحرز يوسف اوباما فى الدقيقة 72 الهدف الثانى من تسديدة قوية.



وحدثت مشادة فى الدقيقة 75 بين بهاء مجدى وأحد لاعبى الداخلية ونجح حكم اللقاء فى فض الاشتباك ومنح الحكم ضربة جزاء فى الدقيقة 77 لصالح الداخلية بعدما شد بهاء مجدى لاعب الداخلية داخل منطقة الجزاء وقام بطرده سددها إبراهيم ابواليزيد تصدى لها عماد السيد فى الدقيقة 78.



وتعرض عماد السيد للإصابة وخضع للعلاج واضطر مدرب الزمالك الى الدفع بالحارس عمر صلاح فى الدقيقة 85 وتصدى محمد صبحى حارس الداخلية لتسديدة محمود كهربا فى الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.





