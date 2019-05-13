فيسبوك تحذف حسابات بسبب الانتخابات الأوروبية

قررت شركة "فيسبوك" حذف، عدد من الحسابات الإيطالية نظرا لكونها إما زائفة أو تنشر أخبارا كاذبة وذلك قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، المقرر لها الشهر الجاري.



وقال متحدث باسم "فيسبوك" في إيطاليا وفق "سكاي نيوز": "حذفنا سلسلة من الحسابات الكاذبة والمتكررة والتي خرقت سياساتنا المتعلقة بالمصداقية بالإضافة إلى عدة صفحات وذلك بسبب انتهاك اللوائح الخاصة بتغيير الأسماء".



وأضاف: "اتخذنا أيضا إجراء ضد بعض الصفحات التي دأبت على نشر معلومات غير صحيحة"، مشيرا إلى أن تحقيقا أجرته مجموعة آفاز النشطة على الإنترنت كان الدافع وراء اتخاذ القرار.



وحذر الاتحاد الأوروبي من التدخل الخارجي في حملة الانتخابات المقررة في الفترة من 23 إلى 26 مايو كما حثت المفوضية الأوروبية في أبريل جوجل وفيسبوك وتويتر على بذل المزيد للتصدي للأخبار الكاذبة قبل الانتخابات.



وقالت الشركة إنها حذفت 23 حسابا إيطاليا، يتابعهم أكثر من 2.46 مليون شخص كانت تنشر "معلومات كاذبة وتضم محتويات مثيرة للانقسام" بشأن قضايا مثل الهجرة والأمصال بالإضافة إلى معاداة السامية.







