طعن مسلم أثناء ذهابه للمسجد بإيرلندا

كشفت فضائية روسيا اليوم عن مصرع شاب إيرلندي من أصول مغربية عقب تعرضه لعملية طعن، وذلك خلال توجهه لحضور إفطار جماعي بأحد مساجد العاصمة دبلن.



وتعرض الشاب الذي يبلغ من العمر 18 عاما لعدة طعنات، قبل أذان المغرب، حيث نعاه والده عبر موقع "فيسبوك" قائلا: "توفي أمس الجمعة ابني حبيبي عزام بطعنة غادرة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبله من الشهداء ويتجاوز عنه ويغفر له ويرزقنا الصبر والسلوان".



وذكرت صحيفة "ذي صن" النسخة الإيرلندية، أن الشاب المغربي يدعى عزام الركراكي، تعرض لعملية طعن بشعة من طرف عدد من الشبان في حدود الساعة الثامنة مساء من ليلة الجمعة الماضية بينما كان متوجها للصلاة.



وقالت الصحيفة إن عزام كان صائما ومتوجها إلى أداء الصلاة في مسجد "كلونسكيج"، قبل أن تنشب مشادة بينه وشبان كانوا في مسرح الجريمة انتهت بعملية طعن قاتلة.



