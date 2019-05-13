أداء الاقتصاد العالمي يلقي بظلاله على الشحن الجوي.. مؤشرات إيجابية في معدلات الطلب خلال مارس.. الشرق الأوسط يحقق نسبة زيادة وأفريقيا الأسرع في النمو

زيادة في مستويات الطلب على الشحن الجوي بنسبة 0.1% خلال مارس

زيادة كميات الشحن الجوي في الشرق الأوسط بنسبة 1.3%

شركات الطيران الأفريقية تحقق أسرع معدلات النمو على مستوى المناطق



أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" البيانات المتعلقة بالأسواق العالمية للشحن الجوي، والتي أظهرت زيادة مستويات الطلب، بنسبة 0.1% خلال شهر مارس 2019 قياسًا بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يعتبر تحسنًا ملحوظًا عن الانكماش الذي بلغت نسبته 4.9% في شهر فبراير، غير أنّ الطلب ما زال منخفضًا بنسبة 1.5% على مدار العام الماضي، حسب الأرقام المعدلة سنوياُ.



وأظهرت البيانات التي أصدرتها "إياتا" ارتفاع سعة الشحن، بنسبة 3.1% على أساس سنوي خلال مارس 2019، ويتفوق بذلك النمو الذي حققته السعة على النمو في معدلات الطلب على امتداد 11 من أصل 12 شهرًا مضت.



ورغم معدلات الزيادة الطفيفة التي سجلت مؤخرا، يزال الطلب على الشحن الجوي يواجه عددًا من المعوقات الملموسة متمثلة في، انخفاض أحجام التجارة الدولية بنسبة 1% خلال العام الماضي، استمرار الضعف الذي يشهده كل من النشاط الاقتصادي وثقة المستهلكين على الصعيد العالمي، انخفاض معدل طلبات التصدير العالمية منذ سبتمبر لعام 2018 وفقًا لمؤشر مديري المشتريات(PMI).



ومع ذلك، لا تزال الثقة بالقطاع فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية تدعو للتفاؤل، لا سيّما وأنّ 13% فقط من المشاركين في استبيان الاتحاد الدولي للنقل الجوي حول الثقة بالأعمال توقعوا أن يشهد عام 2019 انخفاضًا في معدلات الطلب على الشحن الجوي مقارنة بعام 2018.



وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لـلاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن الطلب السنوي على الشحن الجوي سجل عودة جديدة إلى الجانب الإيجابي خلال شهر مارس بتحقيقه نموًا بمعدل 0.1%، وفي أعقاب أربعة شهور متعاقبة من الانكماش، يُعتبر هذا تطورًا مشجعًا، مُشيرا إلى أن المعوقات التي تظهر هي نتيجة للضعف في معدلات التجارة الدولية، وتنامي التوترات التجارية، والتضاؤل في حجم حجوزات الطلبات ما زالت قائمة.



وكشفت الناقلات الجوية في الشرق الأوسط، عن زيادة كميات الشحن الجوي بنسبة 1.3% خلال شهر مارس 2019، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، علمًا أن ذلك ترافق مع ارتفاع سعة الشحن في المنطقة بنسبة 3.8%، ووجود اتجاه هبوطي واضح في الطلب الدولي المعدل موسميًا على الشحن الجوي، لا سيّما مع إسهام الانخفاض في أحجام الشحن الجوي الصادرة والواردة في أمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في هذا الانخفاض في الأداء.



وحسب تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، حول البيانات المتعلقة بالأسواق العالمية للشحن الجوي، فإن شركات الطيران الأفريقية، حققت أسرع معدلات النمو على مستوى كافة المناطق خلال مارس 2019، مع زيادة في الطلب بنسبة 6.0% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي.



فيما انخفضت أحجام الشحن الجوي الدولي المعدّل موسميًا عن الذروة التي حققتها في منتصف عام 2017، لكنّها وعلى الرغم من ذلك، ما تزال أعلى بنسبة 30% من أدنى مستوى سجلته في أواخر عام 2015، وقد سجلت السعة نموًا قدره 15.2% على أساس سنوي.



من جهتها، سجّلت شركات الطيران الأوروبية زيادة في معدّل الطلب على الشحن الجوي بنسبة 3.6% في مارس 2019 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وبالنظر إلى ضعف ظروف التصنيع بالنسبة للمصدرين في ألمانيا والغموض المرافق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيمكن اعتبار أداء شهر مارس نتيجة إيجابية، في حين ازدادت سعة الشحن بواقع 6.4% على أساس سنوي.



شهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ انخفاضًا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 3.4% خلال مارس 2019 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، غير أنّ هذا يُعتبر تحسنًا ملحوظًا عن معدل انخفاض النمو الذي بلغ 12.0% خلال الشهر السابق، حيث تأثر السوق بكلّ من ضعف ظروف التصنيع بالنسبة للمصدرين في المنطقة، والتوترات التجارية المستمرة، والبطء الذي يشهده الاقتصاد الصيني، علمًا أن ذلك ترافق مع انخفاض سعة الشحن في المنطقة بنسبة 1.0%.



وكشفت الناقلات الجوية في أمريكا الشمالية عن زيادة معدلات الشحن الجوي بنسبة 0.4% في مارس 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



ويُعزى التراخي الأخير في النمو جزئيًا إلى التباطؤ في النشاط الاقتصادي المحلي في الولايات المتحدة خلال الجزء الأخير من عام 2018 والتضاؤل في أحجام التجارة الدولية، وعلى الرغم من ذلك، فإن معدلات طلبات التصدير الجديدة تسجل قدرًا من التزايد، الأمر الذي من شأنه دعم نمو قطاع الشحن الجوي، وترافق ذلك مع زيادة سعة الشحن بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضي.



أما شركات الطيران في أمريكا اللاتينية فقد حققت نموًا في الطلب على الشحن الجوي في مارس 2019 بنسبة 3.6%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع تسجيل السعة لنمو بنسبة 16.9%، كما يلعب خروج الاقتصاد البرازيلي من حالة الركود دورًا في دعم الانتعاش الذي يشهده الطلب على الشحن الجوي، فضلا عن تواصل الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها أجزاء عدة من المنطقة فرض عدد من التحديات أمام القطاع.

