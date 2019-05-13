خبير: الدولة تحملت عبء المخاطرة فى العلمين الجديدة لتشجيع المطورين

أكد أحمد سمير خبير عقارى،أهمية تواجد الدولة كمطور رئيسي في أي مدينة جديدة لاتخاذ المخاطرة الأولى وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشجيع المطورين على لتواجد في تلك المدن فيما بعد، ومع تحملها عبء المخاطرة الأولى أصبحت أول من يحصل على ثمار التنمية ممثلة فى المراحل التى تم طرحها من أبراج العلمين الجديدة للحجز والتى لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين لحجزها.



وأضاف سمير لــ"صدى البلد"، أن المطورين ينتظرون طرح فرص استثمارية في العلمين الجديدة خلال الفترة المقبلة للاستفادة من التواجد في المراحل الأولى من تنمية المدينة.



وتوقع زيادة إقبال العملاء خلال الفترة المقبلة على شراء وحدات سكنية بعكس ما يثار عن وجود ركود أو تباطؤ، لكن العملاء سيكونوا أكثر حرصا على التعانل مع الشركات التي لديها خبرة وسمعة متميزة وملاءة مالية قوية تمكنها من الالتزام في تعاقداتها ومواعيد التسليم مع العملاء.



وأشار إلى أن السوق العقارى ستستمر في الآداء القوي المدفوع بحجم طلب حقيقي لكافة الشرائح السكنية، كما توقع استمرار إقبال العملاء على الشراء في منطقة شرق القاهرة ممثلة في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة التى رفعت حجم الطلب بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يزيد الطلب بنسب كبيرة مع بدء انتقال الحكومة لممارسة عملها من العاصمة الجديدة العام المقبل.