إصابة طفل بالدقهلية صدمته عربة كارو أثناء عبور الطريق

أصيب طفل بنزيف داخلى اثر صدم عربه كارو بإحدى قرى منية النصر أثناء لهوه.



تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشاره لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر بوصول الطفل أحمد س ع 7 أعوام ومقيم قرية النزل التابعة للمركز مصاب بنزيف داخلى بالبطن ادعاء حادث تصادم وتم تحويله لمستشفقى دمياط.



وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبسؤال عم الطفل على ا ب 41 عاما عامل عادى قرر بان والد المصاب كان تاركا للعربه الكارو المحملة بالبرسيم وأثناء عبور الطفل من خلفها تحركت العربة وصدمته ولا يتهم احد بالتسبب فى اصابته وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2383 لسنة 2019 ادارى المركز واخطرت النيابة.