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حوادث

ضبط شخص متهم بالاستيلاء على 45 ألف جنيه من شاب بدعوى تسفيره بالغربية

الإثنين 13/مايو/2019 - 02:16 م
ضبط شخص
ضبط شخص
أحمد على
ضبطت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا اليوم شخصا متهما بالنصب والاحتيال بمحافظة الغربية، لاستيلائه على أموال من شاب، بدعوى توفير فرصة عمل له بإحدى الدول الأجنبية بدائرة مركز بسيون.

كان فرع مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، قد ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية،لقيامه بممارسة نشاطا إجراميا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء من أحد الأشخاص على مبلغ (45.000 ألف جنيه)، من أصل مبلغ (120.000 ألف جنيه) مقابل توفير فرصة عمل له بإحدى الدول الأجنبية،ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه .

وبمواجهته أعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع نجله المتواجد حاليا بالخارج بذات الدولة ، وأبدى استعداده برد المبلغ المالي المستولى علي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.

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