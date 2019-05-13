عقل يتابع امتحانات الإعدادية بمدرسة الزهور بطور سيناء..صور

تابع محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الزهور الإعدادية بنات التابعة لإدارة طور سيناء.



وخلال جولته اطمأن وكيل الوزارة على سير الامتحان (الهندسة)، مطالبا بضرورة غلق أبواب اللجان واعتماد جميع أوراق الأسئلة قبل توزيعها على الطلاب والتنبيه على مسؤول الأمن باللجنة في حالة تواجد أجهزة للمحمول بالتحفظ عليها قبل الامتحان بوقت كاف وكتابة بيانات الطالب عليها ثم تسليمها بعد انتهاء الامتحان.



وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء السبت الماضي 11 /5/ 2019 بإجمالي (2588 طالبا وطالبة ) بلجان (69) لجنة، يعقد منها بمدينة الطور 15 لجنة بـ869 ( طالبا وطالبة) ومدينة شرم الشيخ يعقد بها (5) لجان بـ363 طالبا وطالبة ومدينة دهب بها (4) لجان بـ174 طالبا وطالبة، ومدينة نويبع بها (3) لجان بـ205 طالبا وطالبة ومدينة كاترين بها (8) لجان بـ142 طالبا وطالبة، ومدينة أبورديس بها (7) بـ224 طالبا وطالبة، ومدينة أبوزنيمة بها (11) لجنة بـ197 طالبًا وطالبة ومدينة رأس سدر بها (16) لجنة بـ412 طالبا وطالبة، على أن يعقد غدا امتحان مادة الجبر والإحصاء( فترة أولى ) وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (فترة ثانية).