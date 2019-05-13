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رياضة

نجم آرسنال تحت المنظار لـ برشلونة.. واللاعب يرحب بالانضمام

الإثنين 13/مايو/2019 - 02:21 م
لاكازيت وأوباميانج
لاكازيت وأوباميانج
حسن العمدة
رحب نجم آرسنال الإنجليزي، بالأنباء التي ترددت عن اهتمام برشلونة بضمه، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لقناة "Telefoot" الفرنسية، فإن ألكسندر لاكازيت، مهاجم آرسنال، قال عن اهتمام برشلونة بضمه: "إنه أمر رائع".

ووضع برشلونة، الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، كخيار رئيسي للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد.

ويعد ألكسندر لاكازيت، الخيار الثاني أمام النادي الكتالوني، لدعم خط هجوم الفريق في الميركاتو المقبل.

ويعد لاكازيت البالغ من العمر 27 عامًا، لاعبًا محوريًا في الجانرز هذا الموسم، بعدما سجل 19 هدفًا وصنع 13، ووصل رفقة فريقه لنهائي الدوري الأوروبي.

ويرى برشلونة أن لاكازيت تنطبق عليه الشروط، التي يبحث عنها، لا سيما أنه يعيش حالة كبيرة من التألق، في الموسم الحالي، كما توج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في آرسنال.

وأشارت تقارير إلى أن قيمة صفقة لاكازيت، ستتراوح بين 65 و70 مليون يورو، لكن برشلونة يسعى لتخفيضها، عن طريق عرض بعض اللاعبين على الجانرز، مثل صامويل أومتيتي.

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