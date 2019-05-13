ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

غدا...مدرب يد الأهلي الجديد يعقد اجتماعا مع الجهاز الفنى

الإثنين 13/مايو/2019 - 02:17 م
يحيى يوسف
يحيى يوسف
أ ش أ
يعقد يحيى يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي اجتماعا مهما غدا الثلاثاء مع أفراد الجهاز الفني الجديد قبل انطلاق مران الفريق عقب تولي المسئولية خلفا للجهاز السابق.

ويقوم الجهاز الفني الجديد بوضع خطة العمل للمرحلة المقبلة والتجهيز لمواجهة فريق سبورتنج في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر يوم 20 مايو الجاري.

ومن المقرر أن يقود يوسف الفريق خلال مبارياته المتبقية في بطولة كأس مصر وبطولة السوبر للمحترفين.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرر في جلسته الممتدة والتي عقدت أول أمس السبت توجيه الشكر إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي والذي يضم كلًا من: السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني، ومحمد عادل المدرب العام، وتامر عادل المدرب، وأحمد قدري مسئول الإعداد البدني.

وقرر المجلس تكليف يحيى يوسف مدرب فريق الأهلي مواليد 98 للقيام بأعمال المدير الفني حتى نهاية الموسم ومعه كلًا من: خالد عبد الفتاح مدربًا ومحمد عباس مدربًا لحراس المرمى ومحمد سليمان المحلل الفني، بالإضافة إلى الجهاز الطبي الذي يضم الدكتور أشرف هاشم طبيب الفريق وكريم عيد أخصائي العلاج الطبيعي.

هذا ويقود الجهاز الفني بتشكيله الجديد المران الجماعي للفريق عصر غد الثلاثاء عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة يومين بعد الفوز على الزمالك اول امس السبت ضمن مباريات دوري السوبر.

ترشيحاتنا

بعد وضع يده فى الجبس .. الزمالك يعلن مدة غياب الحارس عماد السيد

صدمة لمالكي آيفون.. آبل توقف الدعم عن هذه الأجهزة

محمد صلاح يدخل قائمة العظماء الستة بالبريميرليج

احذر .. 5 أفعال يستهين بها الكثيرون فتجعل صومهم مخالفا لهدي النبي

بعد أن برأها القضاء.. تعرف على القصة الكاملة لـ منتشلة الجثث

لحظة القبض على قاتل أمه.. حاول الهرب والأهالي قيدوه بجانب الجثة.. فيديو وصور

مكة محمد صلاح مرشحة لقيادة هجوم ليفربول

تركي آل شيخ يحضر عيد ميلاد لميس الحديدي مع نجوم الفن .. صور

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآثار تعلن بدء ترميم ضريح النبي دانيال بالإسكندرية.. صور

إطلالات النجمات فى أول أسبوع من رمضان.. رانيا يوسف بالقفطان..رضوى الشربينى تفاجئ متابعيها بلوك جديد .. سالى عبد السلام بـ أناقة

أول صور للسفن السعودية التي تعرضت للتخريب في بحر عُمان

تركي آل شيخ يحضر عيد ميلاد لميس الحديدي مع نجوم الفن .. صور