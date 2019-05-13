غدا...مدرب يد الأهلي الجديد يعقد اجتماعا مع الجهاز الفنى

يعقد يحيى يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي اجتماعا مهما غدا الثلاثاء مع أفراد الجهاز الفني الجديد قبل انطلاق مران الفريق عقب تولي المسئولية خلفا للجهاز السابق.



ويقوم الجهاز الفني الجديد بوضع خطة العمل للمرحلة المقبلة والتجهيز لمواجهة فريق سبورتنج في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر يوم 20 مايو الجاري.



ومن المقرر أن يقود يوسف الفريق خلال مبارياته المتبقية في بطولة كأس مصر وبطولة السوبر للمحترفين.



وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرر في جلسته الممتدة والتي عقدت أول أمس السبت توجيه الشكر إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي والذي يضم كلًا من: السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني، ومحمد عادل المدرب العام، وتامر عادل المدرب، وأحمد قدري مسئول الإعداد البدني.



وقرر المجلس تكليف يحيى يوسف مدرب فريق الأهلي مواليد 98 للقيام بأعمال المدير الفني حتى نهاية الموسم ومعه كلًا من: خالد عبد الفتاح مدربًا ومحمد عباس مدربًا لحراس المرمى ومحمد سليمان المحلل الفني، بالإضافة إلى الجهاز الطبي الذي يضم الدكتور أشرف هاشم طبيب الفريق وكريم عيد أخصائي العلاج الطبيعي.



هذا ويقود الجهاز الفني بتشكيله الجديد المران الجماعي للفريق عصر غد الثلاثاء عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة يومين بعد الفوز على الزمالك اول امس السبت ضمن مباريات دوري السوبر.