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رياضة

نجم ألمانيا السابق: جماهير ليفربول تشتاق للقب الدوري الانجليزي

الإثنين 13/مايو/2019 - 02:19 م
اللاعب الألماني الدولي
اللاعب الألماني الدولي السابق ديتمار هامان
حسن العمدة
أشاد اللاعب الألماني الدولي السابق ديتمار هامان بالموسم المثير الذي قدمه ناديه القديم ليفربول الإنجليزي، رغم إخفاق الفريق بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب في التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال هامان: "إذا حصدت 97 من أصل 114 نقطة محتملة وخسرت مرة واحدة فهذا أمر مثير، تشعر بمرارة عندما تحل ثانيا، ولكن مانشستر سيتي كان منافسا استثنائيا".

وأضاف هامان الذي لعب لصالح ليفربول ومانشستر سيتي أيضا، قائلا: "كلاهما استحق اللقب".

واستطرد اللاعب الألماني السابق قائلا: "إنه أمر مؤلم أن يفرط ليفربول في ميزة التقدم بفارق 7 نقاط ولكن أمام سلسلة الانتصارات المتتالية لمانشستر سيتي ليس هناك الكثير لتقوم به".

وأكد هامان أن فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي مع كلوب كان سيعني له حصوله على "كل شيء".

وأكمل قائلا: "الجميع هناك يشتاق لهذا منذ العام 1990، لقد رأيت هذا بنفسي خلال فترة تواجدي في أنفيلد .

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