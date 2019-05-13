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رياضة

عضو إدارة بني سويف: الترتيب المبكر سلاحنا لتحقيق حلم الصعود للممتاز

الإثنين 13/مايو/2019 - 02:24 م
صدى البلد
مالك خالد

قال محمد الواضح عضو مجلس إدارة نادي بني سويف، إن الفريق بدأ التحضير مبكرا للموسم الجديد من الممتاز "ب" بمجموعة الصعيد.

وأضاف الواضح في تصريحات لـ" صدي البلد" أن مجلس الإدارة لم ينتظر كثيرا بعد فقدان الصعود فى الموسم المنتهي، ولكننا فضلنا العمل سريعا لترتيب الأوضاع والأوراق للموسم الجديد.

وتابع الواضح أن مجلس إدارة بني سويف حريص على تحقيق حلم الجماهير بالصعود للممتاز، ونخطط لتحقيق هذا الهدف لعودة الفريق من جديد للظهور بين أندية الأضواء والشهرة.

وأوضح الواضح أن الفريق انتهي من ملف الجهاز الفني بتعيين حسن موسي مديرا فنيا، وانتهينا من حسم قائمة اللاعبين الباقيين وأعلننا الراحلين، ونعمل حاليا بقوة على ضم مجموعة مميزة من اللاعبين الجدد لدعم الفريق بكل قوة قبل انطلاق الموسم.

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