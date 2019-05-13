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رياضة

بعد رفع الإيقاف عنه.. مرتضى منصور يحضر نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

الإثنين 13/مايو/2019 - 02:17 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
عمرو الحلواني
تأكد حضور مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد رفع الإيقاف عنه من قبل الاتحاد الإفريقي صباح اليوم.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي يومي 19 و26 في ذهاب وإياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وفجر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مفاجأة من العيار الثقيل بعد الإعلان عن رفع الإيقاف عن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والاكتفاء بمدة العقوبة التي قضاها في الفترة الماضية.

وعلم "صدى البلد" كواليس رفع الإيقاف عن مرتضى منصور، حيث شهدت الأيام الماضية تقدم الزمالك بالتماس رسمي لكاف يطالب فيه بإلغاء عقوبة مرتضى منصور، مؤكدًا أنه يكن كل الاحترام والتقدير لمسئولي الكاف بقيادة أحمد أحمد.

وبحثت لجنة الانضباط بالكاف التماس الزمالك، وتم قبوله بشكل رسمى وخرجت وأعلنت رفع الإيقاف عن رئيس الزمالك مع الاكتفاء بالغرامة المالية الموقعة عليه والبالغ قدرها 40 ألف دولار.

وكانت لجنة الانضباط، التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلنت إيقاف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لمدة عام كامل وتغريمه 40 ألف دولار، بعد التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى، وعمرو فهمي سكرتير "كاف".

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