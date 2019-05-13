ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

شاهد.. زيارة كبير أساقفة أستراليا لشجرة مريم بالمطرية

الإثنين 13/مايو/2019 - 02:11 م
صدى البلد
علاء المنياوي
استقبلت منطقة آثار شجرة مريم بالمطرية الأسقف مينا كامل، كبير أساقفة دولة أستراليا، حيث أجرى جولة في منطقة الشجرة المقدسة وتعرف على ما بها من كنوز أثرية وتاريخية.

وكشف أحمد السيد، مدير شجرة مريم، أن الزيارة تأتي في إطار دعوة العديد من الكنائس العالمية لشعوب العالم بزيارة مسار العائلة المقدسة على أرض مصر، وأبدى الأسقف سعادته البالغة بزيارة الشجرة المباركة.

وأوضح أن أنظار العالم تتجه إلى مصر لمتابعة هذه المناسبة الفريدة، وانعكس ذلك على العديد من الكنائس العالمية التي بدأ أساقفتها وابائها في زيارة مصر للتجهيز لزيارة أبناء تلك الكنائس لمصر خلال الأيام المقبلة.
شاهد.. زيارة كبير أساقفة أستراليا لشجرة مريم بالمطرية
شاهد.. زيارة كبير أساقفة أستراليا لشجرة مريم بالمطرية
شاهد.. زيارة كبير أساقفة أستراليا لشجرة مريم بالمطرية
شاهد.. زيارة كبير أساقفة أستراليا لشجرة مريم بالمطرية

ترشيحاتنا

ننشر أول صورة لـ عماد السيد بعد الجبس وتأكد غيابه عن النهائي الإفريقي

ليس الزمالك وحده.. ممثل آخر لكرة اليد المصرية في مونديال الأندية

سنة مهجورة.. فاكهة تقوي الجسم أمر الرسول بالإفطار بها في رمضان

ربنا عوضنى بيه.. تفاصيل إهداء قبطى رحلة عمرة لجارته..فيديو

تركي آل شيخ يحضر عيد ميلاد لميس الحديدي مع نجوم الفن .. صور

تعليق مؤثر من محمد صلاح عقب فوزه بجائزة الحذاء الذهبي

حكاية 60 ثانية سجلت جريمة قاتل أمه وسط الشارع.. التحريات: كان موظف واتفصل.. صور وفيديو

احذر .. 5 أفعال يستهين بها الكثيرون فتجعل صومهم مخالفا لهدي النبي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآثار تعلن بدء ترميم ضريح النبي دانيال بالإسكندرية.. صور

إطلالات النجمات فى أول أسبوع من رمضان.. رانيا يوسف بالقفطان..رضوى الشربينى تفاجئ متابعيها بلوك جديد .. سالى عبد السلام بـ أناقة

أول صور للسفن السعودية التي تعرضت للتخريب في بحر عُمان

تركي آل شيخ يحضر عيد ميلاد لميس الحديدي مع نجوم الفن .. صور