شاهد.. زيارة كبير أساقفة أستراليا لشجرة مريم بالمطرية

استقبلت منطقة آثار شجرة مريم بالمطرية الأسقف مينا كامل، كبير أساقفة دولة أستراليا، حيث أجرى جولة في منطقة الشجرة المقدسة وتعرف على ما بها من كنوز أثرية وتاريخية.



وكشف أحمد السيد، مدير شجرة مريم، أن الزيارة تأتي في إطار دعوة العديد من الكنائس العالمية لشعوب العالم بزيارة مسار العائلة المقدسة على أرض مصر، وأبدى الأسقف سعادته البالغة بزيارة الشجرة المباركة.



وأوضح أن أنظار العالم تتجه إلى مصر لمتابعة هذه المناسبة الفريدة، وانعكس ذلك على العديد من الكنائس العالمية التي بدأ أساقفتها وابائها في زيارة مصر للتجهيز لزيارة أبناء تلك الكنائس لمصر خلال الأيام المقبلة.