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متصفح داخل التطبيق ..التفاصيل الكاملة للمزايا القادمة بـ واتساب

الإثنين 13/مايو/2019 - 02:19 م
واتساب
واتساب
آية جمعة
شهدت منصة واتساب WhatsApp، المملوكة لفيسبوك، العديد من التحديثات الجديدة هذا العام، وقدمت خلالها بعض الميزات الجديدة الرائعة، وقبل إحضار الميزات الجديدة إلى الإصدار النهائي من التطبيق، يختبر واتساب هذه الميزات في إصداره التجريبي.

فيما يلي بعض ميزات واتساب التي تم رصدها على الإصدار التجريبي ومن المحتمل أن تشق طريقها إلى الإصدار النهائي من التطبيق، وفقا لصحيفة "مينت" الهندية.

معلومات إعادة التوجيه وإعادة التوجيه المتكرر

سيتم تطبيق هذه الميزات بواسطة واتساب WhatsApp للحد من مشكلة الأخبار الزائفة، حيث ستخبر ميزة "معلومات إعادة التوجيه" المستخدمين بعدد مرات إعادة توجيه الرسالة التي أرسلوها في حين أن ميزة "إعادة التوجيه المتكرر" Frequently Forwarded تشير إلى أن الرسالة المرسلة تم تكرار إعادة توجيهها Frequently Forwarded وستظهر هذه المعلومة بعد إعادة توجيه الرسالة أكثر من أربع مرات.

كتالوج المنتجات والخدمات

تهدف هذه الميزة إلى مساعدة الشركات الصغيرة على عرض منتجاتها مباشرةً على واتساب WhatsApp، حيث ستتيح هذه الميزة نشر كتالوج منتجات الشركات على بروفايلات واتساب WhatsApp profiles الخاصة بهم، مما يسمح للعملاء بالتصفح من خلالها.

معاينة الملصقات من خلال الإشعارات

تم اكتشاف هذه الميزة في النسخة التجريبة من واتساب التي تحمل رقم 2.19.130 ، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين خيار معاينة رسالة بها ملصق واتساب من شريط الإشعارات نفسه عن طريق سحبه لأسفل دون الحاجة لفتح التطبيق مباشرة، هذه الميزة موجودة بالفعل في أجهزة iOS.

التصفح داخل التطبيق

ستلغي هذه الميزة الحاجة إلى مغادرة التطبيق وفتح متصفح آخر عند النقر على رابط ويب، وأبلغ موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزيا التجريبية في تطبيق واتساب، عن وجود متصفح داخل التطبيق في النسخة التجريبية لنظام أندرويد التي تحمل رقم الإصدار 2.19.74.

الوضع الليلي (دارك مود)

ستخفف هذه الميزة من حدة الإضائة على العين حيث ستستخدم الألوان الداكنة في خلفية التطبيق، وستكون النصوص مرئية باللون الأبيض، بينما ستكون العناوين والرموز مرئية باللون الأخضر.

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