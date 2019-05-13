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فن

رامى مالك فى دور شرير..كواليس فيلم جيمس بوند الجديد في جاميكا..صور

الإثنين 13/مايو/2019 - 02:15 م
رامى مالك و دانيال
رامى مالك و دانيال كريج
شروق ابراهيم
نشرت صحيفة ذا مترو البريطانية صورا من كواليس فيلم جيمس بوند الجديد bond 25 تجمع بين النجم العالمي دانيال كريج والممثلة لاشانا لينتش في جاميكا.

وظهر دانيال وهو يتحدث في الهاتف بينما تجلس " لاشانا" وملامح الجدية والصرامة على وجهها، لتستحضر أداء شخصية مساعدة الجاسوس البريطاني الشهير جيمس بوند "دانيال كريج".

ويشارك في بطولة الفيلم ايضًا النجم العالمي ذو أصول مصرية رامي مالك بدور شرير يقف في مواجهة جيمس بوند، ومن المقرر طرحه 8 ابريل 2020.
رامى مالك فى دور شرير..كواليس فيلم جيمس بوند الجديد في جاميكا..صور
رامى مالك فى دور شرير..كواليس فيلم جيمس بوند الجديد في جاميكا..صور
رامى مالك فى دور شرير..كواليس فيلم جيمس بوند الجديد في جاميكا..صور
رامى مالك فى دور شرير..كواليس فيلم جيمس بوند الجديد في جاميكا..صور

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