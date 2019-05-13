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أخبار البلد

خبير اقتصادى: سداد المستحقات الحكومية إلكترونيا يسهم فى ضبط الأسواق

الإثنين 13/مايو/2019 - 02:13 م
فيزا كارت - أرشيفية
فيزا كارت - أرشيفية
أحمد عبد القوى - ميس رضا
أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، أن إتاحة القطاع المصرفى نحو 4.8 مليون بطاقة ذكية لسداد المستحقات الحكومية تعد خطوة نحو التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية التى من شأنها ضبط الأسواق منذ إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات.

أوضح "جاب الله"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الإجراء يأتى ضمن ما اتخذته وزارة المالية من وضع نظام سداد الرسوم والمستحقات الحكومية لمساعدة المواطنين فى الحصول على وسيلة تسهل لهم التعامل لسداد الرسوم بشكل غير مكلف ومرهق.

وأضاف "جاب الله" أن هذه الخطوة يتبعها خطوات أخرى متنوعة بصورة تدفع بسرعة اتجاه مصر نحو التحول الرقمي.

يذكر أن القطاع المصرفى أتاح قرابة 4.8 مليون بطاقة دفع إلكترونى للمواطنين مجانا ولمدة 6 أشهر من خلال بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى والتجارى الدولى لاستخدامها فى سداد المستحقات الحكومية.

كان يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، قال إن البنك خصص مليونى بطاقة دفع إلكتروني مجانية للمواطنين لاستخدامها فى سداد المستحقات الحكومية.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البطاقات متاحة حاليا بفروع البنك المختلفة.

قال عاكف مغربى نائب رئيس بنك مصر إن البنك يخصص مليونى بطاقة دفع إلكتروني مجانية للمواطنين لاستخدامها فى سداد المستحقات الحكومية.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البطاقات متاحة حاليا بأفرع البنك المختلفة.

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