أحمد المالكي: الأدب يرفع الأحساب الوضيعة ويجلب خير الدنيا والآخرة.. فيديو

قال الشيخ أحمد المالكي، من علماء الأزهر الشريف، إن من الأخلاق العظيمة التى يحتاج إليها الإنسان في حياته هو خلق الأدب فهو يرفع الأحساب الوضيعة ، وقالوا عنه "من قعد به حسبه نهض به أدبه".



وأضاف المالكي، في برنامج "لطائف" على فضائية "أبو ظبي"، أن الإنسان إذا كان مؤدبا فهو عنوان سعادته وفلاحه وإن كان غير ذلك فهو عنوان شقائه وبواره ، فيقول ابن القيم "ما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب وما استجلب حرمانهما بقلة الأدب".



وأشار إلى أن خير الأدب هو الذي يكون مع الوالدين وهذا ما جلب الخير لأحد الصبية الذي قفلت علي وأصحابه صخرة الجبل وهما في الغار، فتأدبه وبره لوالديه جعل الصخرة تنفرج قليلا، ثم انفرجت كلها بأعمال أصحابه الصالحة ويخرجوا من محنتهم.



وأوضح أن الإخلال بالادب مع الأم يجلب الهلاك والشقاء، فكان جريج العابد أحد الصالحين وأظهر الله على يده كرامه، وانقطع للعبادة فقط وكان يعامل أمه بطريقة سيئة بحجة الإنشغال بالعبادة، فغضبت أمه وبدأت تدعي عليه فقالت "اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه الزانيات" فاستجاب الله دعاء الأم وهيأ أسبابها، وعرض هذا العابد للبلاء.