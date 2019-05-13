مفيهاش حر.. مناطق لا تزيد فيها الحرارة عن 20 درجة

رغم الحرارة الشديدة التي تشهدها معظم محافظات مصر والتي تصل في بعضها إلى 41 درجة إلا أن هناك بعض المحافظات لا تزيد فيها درجة الحرارة عن 28 وهي كالتالي:

مطروح 19 28

بورسعيد 20 28

دمياط 20 28

رفح 18 29



ليس هذا فحسب بل توجد بعض بلدان عربية تتراوح فيها درجة الحرارة بين 18 و20 درجة وهي كالآتي:

طرابلس 14 20

تونس 12 20

الجزائر 11 18



كما توجد بلدان عربية أخرى تتراوح فيها درجة الحرارة بين 27 و29 وهي:

غزة 17 28

صنعاء 12 29

بيروت 20 27



جدير بالذكر أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعوا أن طقس غدا الثلاثاء سيشهد ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة المتوقعة، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر الأخرى:



الصغرى العظمى

القاهرة 24 38

شبين الكوم 24 37

طنطا 23 35

دمنهور 23 35

الإسكندرية 20 31

بلطيم 20 32

السلوم 19 35

سيوة 19 36

الزقازيق 24 38

الإسماعيلية 18 38

السويس 20 38

العريش 18 30

رأس سدر 23 38

نخل 13 36

نويبع 22 36

طابا 22 36

مطروح 19 28

بورسعيد 20 28

دمياط 20 28

رفح 18 29

كاترين 15 31

الطور 20 34

شرم الشيخ 25 36

الغردقة 21 37

مرسى علم 22 35

الفيوم 21 38

بني سويف 21 38

المنيا 22 39

أسيوط 22 38

سوهاج 23 39

قنا 24 39

الأقصر 24 40

أسوان 25 41

أبوسمبل 25 41

الوادي الجديد 21 40

شلاتين 21 34

أبو رماد 22 33

حلايب 22 31

رأس حدربة 23 31



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 42

المدينة 25 39

الرياض 24 37

المنامة 29 35

أبوظبي 26 36

الدوحة 29 39

الكويت 27 42

دمشق 15 34

عمان 17 34

القدس 18 31

بغداد 22 40

مسقط 31 37

الخرطوم 27 42

الرباط 17 34

نواكشوط 21 31

