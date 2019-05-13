مجلس الدولة: الجهات العامة تخضع للحد الأقصى للأجور دون الشركات المساهمة

ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرار رئيس مجلس الوزراء ، بشأن خضوع العاملين بالشركة المصرية لضمان الصادرات ، للحد الأقصى لدخول العاملين بأجهزة الدولة بما لا يجاوز ٤٢ ألف جنيه ، لكونها من الشركات المساهمة والتى لا تخضع لقانون الحد الأقصي للأجور.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المُشرع عندما نظم الحد الأقصي للأجور كان بهدف تقليل الفوارق بين الدخول ، وأن يتم في إطار احترام المبادئ الدستورية الأخرى وفي مقدمتها الحق في العمل باعتباره حقًا واجبًا وشرف مكفول من الدولة ، لذا أصدر رئيس الجمهورية القانون القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ لتحديد حد أقصي للأجور وحدد بوضوح الجهات الخاضعة لهذا القانون ، كما حدد بما لا يزيد على ٣٥ ألف جنيه مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز ٤٢ ألف جنيه شهريًا.
واستندت المحكمة على أن الشركة المصرية لضمان الصادرات شركة مساهمة ، اكتتب فيها البنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك الاستثمار القومى وشركة مصر للتأمين وعدد من شركات التأمين ، ومن ثم فهى من أشخاص القانون الخاص بغير المخاطبين بقانون الحد الاقصي للأجور.
لذا رأت المحكمة ، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على سريان أحكامه على هؤلاء العاملين ، قد استن قاعدة قانونية جديدة لم تُذكر في القانون ، وبالمخالفة للالتزام الدستورى ، لذا فهو منعدم الأثر ، لكون الشركة الطاعنة ليست من الجهات العامة التى عددها القانون ، بل هى شركة مساهمة أنشأها المُشرع بغرض المساهمة في تنمية الصادرات وتخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المُشرع عندما نظم الحد الأقصي للأجور كان بهدف تقليل الفوارق بين الدخول ، وأن يتم في إطار احترام المبادئ الدستورية الأخرى وفي مقدمتها الحق في العمل باعتباره حقًا واجبًا وشرف مكفول من الدولة ، لذا أصدر رئيس الجمهورية القانون القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ لتحديد حد أقصي للأجور وحدد بوضوح الجهات الخاضعة لهذا القانون ، كما حدد بما لا يزيد على ٣٥ ألف جنيه مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز ٤٢ ألف جنيه شهريًا.
واستندت المحكمة على أن الشركة المصرية لضمان الصادرات شركة مساهمة ، اكتتب فيها البنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك الاستثمار القومى وشركة مصر للتأمين وعدد من شركات التأمين ، ومن ثم فهى من أشخاص القانون الخاص بغير المخاطبين بقانون الحد الاقصي للأجور.
لذا رأت المحكمة ، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على سريان أحكامه على هؤلاء العاملين ، قد استن قاعدة قانونية جديدة لم تُذكر في القانون ، وبالمخالفة للالتزام الدستورى ، لذا فهو منعدم الأثر ، لكون الشركة الطاعنة ليست من الجهات العامة التى عددها القانون ، بل هى شركة مساهمة أنشأها المُشرع بغرض المساهمة في تنمية الصادرات وتخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة.