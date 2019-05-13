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تعليم

ورشة عمل حول إدارة المشروعات الصغيرة بكلية التربية جامعة المنوفية

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:28 م
صدى البلد
محمد امين
نظمت وحدة التدريب بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية، ورشة عمل حول إدارة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال لتوعية الشباب بكيفية البدء في إقامة المشاريع وعمل خطة متكاملة تشمل التسويق والإدارة والتشغيل والإنتاج والماليات، بحضور الدكتورة حنان يشار عميد الكلية، والدكتورة زينب صلاح مديرة الوحدة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية والدراسات العليا والخريجين.

تناولت "يشار"، العناصر الرئيسية للتخطيط للمشروع وهي ضرورة اختيار المكان والبيئة المناسبة، واختيار المنتج وفقــًا للمكان والقيام بدراسة السوق المحيط لمعرفة المنتجات المنافسة وخطط الأسعار للخامات المستخدمة ووضع المشروع قيد التجربة حتى يتم الوقوف على السعر المحدد لهذا المنتج، مؤكدة ضرورة الإصرار على الوصول إلى مستقبل حقيقي لأهداف المشروع من خلال الوسائل الحديثة كالإنترنت لعمل تسويق لهذا المنتج وهو ما يعزز أرضية المنتج في الأسواق.

وأشارت "يشار" إلى أن الهدف من الورشة هو نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، وتأهيل خريجي وطلبة الكلية على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح خاصة المعتمدة على الأفكار الإبتكارية والإبداعية ومساعدتهم على الخروج بهذه الأفكار لحيز الواقع العملي.

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