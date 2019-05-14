الجمعة أول سهرة رمضانية بأوبرا دمنهور تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى

تنظم دار الأوبرا المصرية حفل فنى تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى على مسرح دار الأوبرا بدمنهور وذلك يوم الجمعة القادم ١٧ مايو، وذلك فى إطار فعاليات السهرات الرمضانية التى انطلقت أمس بدار الاوبرا المصرية تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم ورئيس الأوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر، وبحضور رئيس البيت الفنى الدكتور مجدى بغدادى



اكد محمد ظريف مدير عام أوبرا دمنهور أن حضور حفلات السهرات الرمضانية سوف يكون بدعوات مجانية خاصة، يتم توزيعها أثناء حفل الفرقة القومية مشيرا إلى أن برنامج احتفالية الجمعة يتضمن مجموعة من الأغانى المتنوعة منها: رمضان جانا - سبحة رمضان - برضاك يا خالقى - يا تمر حنة - ياللى سامعنى - الويل الويل - هان الود - الحب اللى كان - يا حبيبى طال غيابك - كامل الأوصاف - إنت عمرى ..بمشاركة نخبة من نجوم الفرقة هم: عفاف رضا وسامح منير وإسماعيل صادق وغادة آدم وأحمد عصام ومحمد طارق وحسناء.



واضاف ظريف بأن كل من فرقة معيوف المجلى من الكويت، والفرقة المحمدية من المغرب فرق عربية إسلامية تتميز بتقديم مختلف الفنون التى تحمل أجواء روحانية صوفية احتفالا بالشهر الكريم ستشارك فى هذه السهرات



الجدير بالذكر أن فرقة معيوف المجلى الكويتية تعتبر إحدى الفرق الرائدة لفنون البحر في الكويت، وتأسست عام 1962 على يد مجلي المعيوف، وتقدم مجموعة من أعمالها الفنية التراثية التى تتناغم مع الايقاعات والحركات والأصوات المتنوعة، وتتميز الفرقة بعرضها فن الليوه وهو نموذج فريد من نوعه، ومن الألوان الموسيقية التي بدأت من إفريقيا واتجهت إلى مسقط ثم دول المنطقة، لكنها ظلت رغم تكيفها مع بيئة منطقة الخليج محتفظة بإيقاعها العام.



أما الفرقة المحمدية فهى تتميز بتقديم الأغانى الروحية والأناشيد الصوفية من خلال استخدام أشعار كبار المتصوفين الأندلسيين والمغاربة والمشارقة، الذين لا زالت أشعارهم تصدح في الآفاق، معلنة معنى الوجد والحب والوصل والفناء والتآخي والمحبة الصادقة التي بني عليها التصوف كأساس متين.