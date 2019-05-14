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برلمان

برلماني يطالب بتوسيع إنشاء المناطق الاقتصادية لخدمة الصناعة

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 05:01 ص
النائب فوزي فتى
النائب فوزي فتى
عبد الرحمن سرحان
قال النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن الصناعة المصرية تعاني كثيرًا بسبب عدم استغلال المكونات المحلية، رغم ما تملكه مصر من موارد وخامات كثيرة، الأمر الذي دفع المصانع لاستيراد خاماتها من الخارج، مما أرهق الصناعة المصرية.

وأضاف "فتى"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن السبيل لنهضة الصناعة المصرية تحويل كافة المناطق الصناعية لمناطق اقتصادية متكاملة، مثل ما تم فعله في هيئة قناة السويس.

كان الدكتور مصطفى مدبولى أكد خلال اجتماع رئاسة الوزراء أن ملف زيادة المكون المحلى فى الصناعة بات يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للحكومة، وأنه سوف يأخذ هذا الموضوع على عاتقه خلال القترة القادمة، وصولًا إلى صياغة استراتيجية متكاملة يتم تطبيقها خلال فترة وجيزة.

واستمع رئيس الوزراء إلى مقترحات رجال الصناعة ورؤساء الشركات حول رؤيتهم لكيفية تحقيق هدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، عن طريق تصنيعها محليًا.

وجرى الاتفاق على عقد سلسلة اجتماعات منفصلة تبدأ خلال أسبوع لكل شعبة صناعات على حدى، للاستماع إلى مقترحات ممثلى كل شعبة لتعميق الصناعة المحلية، وما يقترحون على الحكومة أن تتخذه من إجراءات وقرارات، من أجل صياغة استراتيجية متكاملة يتم تطبيقها فى أسرع وقت ممكن، على غرار ما تم بشأن الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات المصرية، والتى تم صياغتها من خلال المناقشات والاجتماعات التى عقدها رئيس الوزراء مع ممثلى المجالس التصديرية.

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