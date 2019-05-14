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وفاة نجمة سناب شات يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وهاشتاج #دانة القحطاني يتصدر تويتر

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 04:35 ص
صدى البلد
القسم الميدانى
نعي رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفاة الفنانة الشابة دانة القحاني فنانة السناب شات أثر أزمة قلبية صباح اليوم وكانت الفنانة الشابة كونت هي وشقيقتها شهرة واسعة في الوسط السعودي والعربي بنشر يومياتها هي وشقيقتها علي تطبيق سناب شات.

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #دانة القحطاني وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا علي تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

- اللّهم صبّر قلب اهلها، اللّهم يا أرحم الراحمين كن معهم ، وإجعلها لقضائك وقدرك صابرين مُحتسبين اللّهم إمسح على قلبهم من طمأنينتك، اللّهم اجبر كسرهم و إرحم ميتهم يأرحم الراحمين #وفاه_دانه_القحطاني

- جعلك انتي ومن ربّاك ف اعلى الجناتَ الله يعظم أجر كل من تقطع قلبه عليك #وفاه_دانه_القحطاني.

- الله يرحمها والله اخر سنابه لها تقطع القلب وتخليك تؤمن بأن الدنيا تافهه وما تستحق لحظه زعل او بُعد وضيقه تُعاتب ابوها وبعد دقايق تطير روحها لربها كونوا قريبين من اللي تحبونهم تصالحو مع من بينكم وبينهم قطيعة لان بغفله راح يتقال لك فلان مات عظم الله اجرك #وفاه_دانه_القحطاني.

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