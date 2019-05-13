محكمة القضاء الإداري تعلن سحب الثقة من نقيب العلميين السابق وإجراء انتخابات جديدة على مقعده.. ومجلس النقابة: رفض الطعون يؤكد صحة موقفنا.. و13 منافسًا يترشحون للمنصب

أمين العلميين: رفض طعون النقيب السابق يؤكد صحة موقفنا

مرشح لنقيب العلميين: القضاء الإداري أيد قرارات الجمعية العمومية بعزل النقيب السابق







أكد مجلس نقابة المهن العلمية أن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر برفض طعن السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، على قرار إجراء انتخابات على مقعد النقيب عن المدة الباقية في ولايته، يؤكد صحة قرارات الجمعية العمومية غير العادية التي دعا إليها المجلس في 12 أبريل الماضي والتي قررت سحب الثقة من النقيب.



وأهاب المجلس بجميع العلميين ورؤساء الفروع، الالتزام بإجراء الانتخابات السبت المقبل الموافق 18 مايو الجاري، نظرا لصحة إجراءات الدعوة للانتخابات طبقا للأحكام القضائية.



ويوجد 13 مرشحا على منصب النقيب من أبرزهم: الدكتور سيد مشعل، وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق، والدكتور أحمد عبد الجواد وكيل أول النقابة الحالي، والدكتور محمد البنا رئيس شعبة الكيمياء السابق، والدكتور محمود المغازي أستاذ بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمود سعد استشاري تحاليل طبية، والدكتور أحمد عيبة أمين عام نقابة العلميين، والدكتور محمود عيسى الرئيس الأسبق لهيئة الأرصاد الجوية، والدكتور أحمد المرحومي أخصائي التحاليل الطبية، والدكتور محمد راشد رئيس شعبة العلوم الطبية بنقابة العلميين، والدكتورة سلوى داهش.



وعن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، قال صلاح النادي أمين عام نقابة العلميين إن الحكم الذي اتخذته محكمة القضاء الإداري برفض الطعون التي قدمها النقيب السابق الدكتور السيد عبد الستار المليجي يؤكد صحة موقف النقابة والقرارات التي اتخذتها ضد النقيب السابق، لافتا إلى أن ما قام به النقيب السابق بالدعوة لجمعية عمومية واتخاذ عدة إجراءات يعد باطلا.



وأضاف "المليجي" خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن قرارات الجمعية العمومية الطارئة لمجلس النقابة يوم 12 أبريل هي قرارات صحيحة بعد أن تم عزل النقيب السابق من منصبه والدعوة إلى انتخابات على منصب النقيب يوم 18 مايو الجاري.



ولفت إلى أنه يتنافس حاليا على منصب النقيب 13 مرشحا، حيث قام الدكتور عبد العال حسن عطية بالتنازل عن ترشحه.



وأشاد الدكتور محمود سعد استشاري تحاليل طبية وعضو مجلس نقابة العلميين وأحد المرشحين على منصب النقيب، بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري برفض طعن النقيب السابق.



وأضاف سعد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الجمعية العمومية التي قامت بها النقابة "تاريخية"، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عدد من القرارات بأغلبية ساحقة بعزل النقيب السابق من منصبه والدعوة إلى عقد انتخابات على مقعد النقيب.



وأكدت الدكتورة أميرة حسين عضو مجلس نقابة العلميين، أن محكمة القضاء الإداري أيدت القرارات التي اتخذها مجلس النقابة في الجمعية العمومية التي عقدت يوم 12 أبريل بعزل النقيب السابق والدعوة لإنتخابات على منصب النقيب.



وأضافت دكتورة أميرة حسن خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المحكمة رفضت الطعن المقدم من النقيب السابق ببطلان الجمعية العمومية لنقابة العلميين التي أقيمت بتاريخ 12 أبريل وصحة الجمعية العمومية التي دعا لها يوم 29 مارس.



وكانت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العلميين، وافقت على سحب الثقة من الدكتور السيد عبد الستار المليجى، النقيب العام، وإحالته للتحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما للتحقيق، لما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة.