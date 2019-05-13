مصرع مزارع دهسته مكينة حرث بإحدى قرى المنيا

لقى مزارع بإحدى قرى مركز المنيا مصرعه إثر تعرضه للدهس بماكينة حرث الأرض أثناء عمله بأرضه الزراعية.



كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا تلقي إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير مباحث المديرية بمصرع مزارع بأرضه الزراعية.



وعلى الفور انتقل العميد رأفت الحلواني مأمور مركز المنيا لفحص البلاغ حيث تبين مصرع سعد .ع 45 سنة مقيم بقرية القرايشة وفي غفلة منه أثناء حراثة الأرض الزراعية جذبته ماكينة الحرث (الدراسة ) وادت الى وفاته على الفور وتحرر محضر بالواقعة.



وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.