الجامعة البريطانية تنظم إفطارها السنوي بحضور وزراء وسياسيين ورموز الإعلام

نظمت الجامعة البريطانية في مصر، الإفطار الرمضاني السنوي بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق، وأعضاء مجلس الأمناء، ولفيف من رموز الإعلام والصحافة، تحت رعاية رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية الذي غاب عن الحفل بسبب سفره في رحلة علاج للخارج.



وقال رئيس مجلس أمناء عبر الفيديو كونفرانس: "كنت أتمنى أكون معاكم في هذا اللقاء، لكنكم تعلمون الظروف، واشكركم جميعا على دعواتكم ودعمكم لي ولذلك أكرمني الله بالشفاء التام بعد إجراء عملية جراحية، وأصبحت في أتم الحال والصحة".



وأكد أنه سيحتفل مع الجميع عقب عودته من رحلته العلاجية بالولايات المتحدة الأمريكية قريبًا.



وقال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية: "فخورن بما وصلنا إليه من تقدم كبير فيما يخص البحث العلمي والمنظومة التعليمية، ونعاهد أنفسنا على استكمال المسيرة طبقا للمعاير المصرية والبريطانية".



وأضاف الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية: "تعودنا على هذا اللقاء بشكل سنوى منذ نشأة الجامعة، ولكن هذا اللقاء مختلف نظرا لعدم وجود مؤسس الجامعة بسبب سفره في رحلة علاج للولايات المتحدة".



وأشارت الوزيرة نبيلة مكرم إلى أن رئيس مجلس الأمناء استطاع أن يكسب قلوب كل من تعامل معه من خلال المشاريع الخيرية التي يقوم بها لصالح البلد والمجتمع، ولفتت إلى أن اليوم هو إفطار تعودنا عليه كل عام ولكن اليوم تحول إلى ليلة في حب مؤسس الجامعة البريطانية.



وأضافت مكرم: "من خلال تعاملي معه عرفت أنه رجل صادق ومحب للجميع ولديه أسلوب بسيط جدا في التعامل مع كل من حوله، لذلك نتمنى له كل الشفاء".



وقال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة: "أحد الأهرامات التي أوجدها رئيس مجلس الأمناء في مصر هي الجامعة البريطانية التي تعد صرحا هاما تتشرف به مصر وأصبحت جامعة لها مكانة عالمية، مؤكدا أنه يتسم بالإخلاص في كل شيء سواء في العمل أو كل ما يقوم به من أنشطة لذلك أصبح حليفه النجاح بدعم وتوفيق من المولى عز وجل.



وتابع وزير القوى العاملة: "عندما نتناقش معه فيما يخص أي قضية عمالية كان دائما هذا الرجل هو الذي يفرض علينا حقوق العمال، وإن شاء الله نحتفل معه قريبا عقب عودته".



وقدم طلبة الجامعة البريطانية عرضًا فنيا إضافة لإهدائهم أغنية حالة سلام من غناء كريم اليماني ومريم، للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة الباسلة.