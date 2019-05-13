ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

أسباب تدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.. تعرف عليها

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:44 م
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
تجتمع لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري خلال الأسبوعين المقبلين، لعقد الاجتماع الثالث لها المقرر خلال العام الجاري، لحسم أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية سواء الإيداعات أو الاقتراض بالجهاز المصري.

ووفقا لتوقعات مصادر مصرفية مطلعة لـ"صدي البلد" فإنه من المقرر أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة بدون أي تغيير للمرة الثانية على التوالي؛ لتصل نسبة الفائدة على عائدي الإيداع والاقتراض لليلة واحد عند 15.75 و 16.75% أما العملية الرئيسية للبنك المركزي فتصل لـ 16.25% وكذلك سعري الائتمان والخصم بذات النسبة.

المصادر قالت إن امتلاك البنك المركزي لاحتياطي نقدي قوي تجاوز حاجز الـ 28 مليار دولار زيادة منذ عام 2015 ليسجل حاليا نحو 44.22 مليار دولار بنهاية إبريل الماضي؛ من شأنه أن يعزز موقف " المركزي" في تثبيت سعر الفائدة بخلاف قرب انتهاء مفاوضات آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة بملياري دولار، معتبرة أنها سترفع حجم الاحتياطي لأعلي من 46 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة.

أكدت المصادر أن إشادات المؤسسات الدولية بما أنجزته مصر اقتصاديا وتحديدا بعد إعلان الحكومة المضي قدما في تفعيل ميكنة الإجراءات المالية الحكومية وتفعيل منظومة الشمول المالي وتدعيم بيئة الاعمال والاستثمار باعتبار أن القطاع الخاص شريك رئيسي في قواعد التنمية الاقتصادية؛ من شأنه المساهمة في اتخاذ البنك المركزي ذلك القرار الهام.

وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الثاني المنعقد في 28 مارس الماضي، تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية عند 15.75% بالنسبة لعائد الإيداع و16.75% للاقتراض ليلة واحدة و العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند 16.25%.

ويتبقى للبنك المركزي المصري نحو 6 اجتماعات من أصل 8 لقاءات على مدار العام الميلادي الجاري؛ سيكون ثالثها في 23 من الشهر الجاري و رابعها في 11 يوليو المقبل وخامسها في أغسطس من نفس العام.

أما الاجتماع السادس فمن المقرر أن يكون في سبتمبر القادم والسابع في 14 نوفمبر من نفس العام و آخرها في 26 من ديسمبر المقبل.

ترشيحاتنا

ننشر تفاصيل وفاة عضو الأهلي في حمام سباحة الجزيرة

ريا أبي راشد ضحية رامز في الشلال تظهر بصحبة ويل سميث بالأردن

الكاف يوقع غرامات مالية على النجم الساحلي بسبب الزمالك

حزن جديد يقتحم حياة شريف مدكور.. تعرف على السبب

الصحف الإنجليزية تصدم محمد صلاح بعد مباراة ولفرهامبتون

أولياء الأمور يرفضون نظام امتحانات أولى ثانوي الجديد.. ويطالبون بتأجيله

خبير يفجر مفاجأة بخصوص الاقتصاد بعد هبوط الدولار

زوجته خرجت تصرخ من الكنيسة .. أهالي شارع الوحدة يروون تفاصيل قتل القمص مقار سعد على يد فراش

ads

بـ12 قرض فياجرا.. زوجة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها فى فطار رمضان

حزن جديد يقتحم حياة شريف مدكور.. تعرف على السبب

حسام حسن يواصل الخروج عن النص ويسب ويقذف الشرطة بعد مباراة الأهلي وسموحة ..فيديو

قرار عاجل من لجنة الانتخابات التركية بخصوص إلغاء فوز أردوغان بالرئاسة

انخفاض سعر الدولار لـ 16.5 جنيه.. البرلمان يكشف الموعد

الصحف الإنجليزية تصدم محمد صلاح بعد مباراة ولفرهامبتون

سب وقذف وبصق.. حسام حسن في 3 مشاهد مشينة عقب الخسارة من الأهلي.. فيديو

زوجته خرجت تصرخ من الكنيسة .. أهالي شارع الوحدة يروون تفاصيل قتل القمص مقار سعد على يد فراش

أولياء الأمور يرفضون نظام امتحانات أولى ثانوي الجديد.. ويطالبون بتأجيله

فيديو "قتله فراش ونودع أبا نشيطا" .. رد الكنيسة الرسمي على مقتل كاهن "مارمرقس" (تفاصيل كاملة)

عض الإيد اللي اتمدتله.. تفاصيل مقتل القمص مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس على يد فراش بشبرا الخيمة ..صور

أول فيديو لـ مقتل الكاهن مقار سعد بكنيسة مارمرقس شبرا الخيمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أغنية أصالة.. معلومات لا تعرفها عن مدينتي

الأسبوع الأول من رمضان.. 600 ألف جنيه للفائزين في اسم من مصر.. صور

عض الإيد اللي اتمدتله.. تفاصيل مقتل القمص مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس على يد فراش بشبرا الخيمة ..صور

هناكل إيه على الفطار.. فراخ بالمرتة وبشاميل بالزعفران وسلطة كرانشي.. والحلو: لقمة قاضي بالكاسترد