اعتقال 3 أشخاص لاتهامهم بعملية دهس شرطيين اثنين في تونس

اعتقلت الشرطة التونسية في مدينة القيروان، مساء اليوم الاثنين، متهما رئيسيا وشخصين آخرين، متورطين في ارتكاب عملية دهس ضد شرطيين أثنين بالمدينة.



وذكر موقع "باب نت تونس" التوسي أن قوات الوحدة الأمنية بالقيروان أوقفت المتهم الرئيسي في عملية دهس عوني أمني بالمدينة بعد عملية بحث وتحري شملت مختلف أحياء مدينة القيروان.



وبينت السلطات أن مرتكب الحادث ليس إرهابيا، لكن مروج خمور قام بدهس عوني الأمن كانا على متن دراجة نارية تابعة للشرطة، خلال تعقبه.



ونقل الشرطيان إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح متفاوتة الخطورة.