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شاهد.. تقنية جديدة تقود لكشف الجناة المحترفين دون فحص البصمات

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:30 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
توصل باحثون فى جامعة نوتنجهام البريطانية إلى استحداث تقنية جديدة، يمكن من خلالها الكشف عن الجناة الذين يرتكبون بعض الجرائم، وفقا لتقرير أذاعته فضائية الغد الإخبارية، حيث أكد الباحثون أن هذه التقنية الجديدة أكثر فاعلية ودقة من بصمات الأصابع والحمض النووي.

وأوضح التقرير أن التقنية الجديدة سيتم من خلالها التعرف على القاتل وإن لم يترك بصماته على أداة الجريمة، وسيتم الكشف عن بصمات غير مرئية إضافة إلى أدلة غامضة لمساعدة المحققين في حل ألغاز القضايا والجرائم لمعاقبة الجناة، بعد الحصول على أدلة ضدهم، مشيرا إلى أن الأدلة التي ستلتقطها التقنية الجديدة هي مواد كيميائية مختلفة موجودة على الأسطح مثل الملح والصوديوم والبوتاسيوم والمواد المختلفة التي تأتي من العرق والدهون.

وقال أستاذ الفيزياء في جامعة نوتنجهام والمشارك في الأبحاث، الدكتور جيمس شارب، إن الطرق التقليدية كانت تستلزم وضع بصمة الإصبع على السطح والتقاط صورة لها، أما هذه التقنية الجديدة تشير إلى أماكن تركيزات بعض المواد المختلفة التي لا ترى في الطباعة.

وأكد العلماء أن التقنية الجديدة بعد اعتمادها ستقود المحققين إلى الجناة المحترفين الذي يتفننون في طمس آثار جرائمهم، كما أنها ستقلل نسبة الخطأ في توجيه التهم إلى بعض الأبرياء الذين يتورطون في جرائم لم يتركبوها.

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