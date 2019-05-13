أزهري يكشف عن سبب رئيسي لاستجابة الدعاء

قال الداعية الإسلامي إبراهيم رضا، إن الله- سبحانه وتعالى- يغير الحال من حال إلى حال بكلمة واحدة، ولذلك أول أسباب الدعاء للاستجابة أن تكون على يقين من قدرة الله تعالى على تغيير الحال.



وأوضح "رضا" خلال تقديمه برنامج "إنسانيات"، على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين أن تيقن العبد من أن الله لا يعجزه شيئ في الأرض ولا في السماء، من أهم أسباب استجابة الدعاء.



وأشار إلى أن العمل والاجتهاد وكسب المال الحلال من أسباب قبول الدعاء والمغفرة، متابعًا: "أستغرب من أصحاب الأجساد القوية الذين يتمارضون ويقفون عند أبواب المساجد للحصول على أموال، ولا يكلفون أنفسهم حتى بأداء الفريضة".