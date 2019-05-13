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منوعات

مسلسل جيم أوف ثرونز يغير من خارطة أسماء الأطفال في أمريكا

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:40 م
صدى البلد
حسن محرم
ألقى مسلسل "جيم أوف ثرونز" أو "صراع العروش" الأمريكي الشهير، بظلاله على المواليد الجدد في الولايات المتحدة، مع سعي العديد من الأسر لإطلاق أسماء أبطال المسلسل على مواليدهم.

وبحسب شبكة "سي أن أن" الأمريكية، اليوم الأثنين، فإنه منذ عقد تقريبا، لم يكن اسم مثل "أريا"، أحد أبطال المسلسل، له وجود يذكر في الولايات المتحدة، لكن خلال العام الماضي فقط، أصبح 2545 مولودة جديدة تحمل اسم "أريا"، المستوحى من المسلسل الذي يرصد قصة خيالية لصراع بين ممالك خلال العصور الوسطى.

وبحسب بيانات إدارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، فإن اسم أريا، أصبح واحدا من أكثر الأسماء انتشارا بين المواليد الجدد في الولايات المتحدة.

غير أن اسم أريا ليس الوحيد الذي استوحاه الآباء من مسلسل "جيم أوف ثرونز" لتسمية أبنائهم به، إذ تم تسمية 560 مولودة جديدة باسم "كاليسي"، خلال عام 2018، في حين أطلق اسم دينيرس على 163 طفلة في نفس العام.

كما أطلق اسم يارا، المستوحى من المسلسل أيضا على 434 طفلة خلال نفس العام، ليصبح في المرتبة 672 لأكثر الأسماء انتشارا بين الأسماء في الولايات المتحدة.

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