عمرو عرفة يوجة رسالة لـ مصطفى شعبان ومخرج مسلسل أبوجبل

أشاد المخرج عمرو عرفة بالنجم صاحب القدرات الخاصة أحمد شمس بعد ظهوره اليوم في مسلسل أبو جبل مع النجم مصطفى شعبان"



ونشر عرفة صورة للفنان أحمد شمس وعلق قائلًا: " ‏‎#الطيب ممثل واعد وتحية واجبة لمصطفى شعبان وأحمد صالح ‎#أبو_جبل".



مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، عائشة بن أحمد، محمود البرزاوي، عايدة رياض، دياب، محمد على رزق، واّخرون، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.