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فن

ولد الغلابة الحلقة 8.. مقتل شقيقة أحمد السقا بعد زواجها سرا

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:43 م
أحمد السقا - ولد
أحمد السقا - ولد الغلابة
سعيد فراج
عرضت قناة mbc مصر الفضائية، أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «ولد الغلابة» للنجم أحمد السقا، والتي شهدت تصاعدا كبيرا.

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل ولد الغلابة، ذهاب قمر إلى شقيقها عيسى الغانم (أحمد السقا) كي تخبره بزواجها من ضاحي (الفنان محمد ممدوح)، وأثناء حديث قمر مع عيسى، ينفعل عليها شقيقها الأصغر حمزة (كريم عفيفي)، ويتوعدها ويتوعد ضاحي بالقتل.

يصعق عيسى بخبر مقتل أخته قمر على يد شقيقها حمزة، انتقامًا لما فعلته شقيقته بزواجها سرًا ومخالفة العادات والتقاليد الصعيدية، فينهار عيسى الغانم بالبكاء في مشهد مأساوي وهو يودع شقيقته وعربة الإسعاف تنقل جثتها للعرض على الطب الشرعي.

"ولد الغلابة" بطولة: أحمد السقا، ومحمد ممدوح ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي وآخرين، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، والمنتج صادق الصبّاح.

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