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بالمستند.. أحمد موسى يعرض قرار استدعاء المنتج المعتدي على موقع صدى البلد

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:45 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
البهى عمرو
عرض الإعلامي أحمد موسى، المستند الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد والخاص باستدعاء المنتج المعتدي على موقع صدى البلد، للمثول غدًا أمام المجلس.

وأضاف موسي خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد "، أن هذا المنتج قام بالاعتداء على مقر موقع صدى البلد يوم الاثنين الماضى.

وأشار موسى إلى أن، الأعلى للإعلام، أكد أنه فى حال عدم تواجد المنتج أو الممثل القانوني، سيضطر إلى إصدار قرار بوقف عرض المسلسل على جميع القنوات لحين انتهاء التحقيق.

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