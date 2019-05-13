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أحمد موسى: أمريكا ستضرب إيران من قطر.. وبكرة تشوفوا.. فيديو

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:30 م
ترامب
ترامب
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى؛ إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه تحذيرا قويا لإيران؛ عقب التطورات الدولية الأخيرة؛ موضحا أن هناك 4 سفن سعودية وإماراتية تعرضت للهجوم من قبل إيران قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن ايران هي المتسبب في الهجوم على السفن؛ مشيرا الي أن مصر أدانت الهجوم والتخريب في السفن العربية.

وأكد موسى؛ أن هناك مؤشرات تدل على نية الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل العسكري ضد ايران؛ مرددا: «أمريكا ستضرب ايران من قطر وبكرة تشوفوا».

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