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اقتصاد

دراسة: 250 إلى 300 مليار دولار خسائر الاقتصاد العالمى بسبب الكوارث خلال 2018

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 05:06 ص
قسم الاقتصاد
قدرت دراسة اقتصادية الخسائر التى منى بها الاقتصاد العالمى بسبب أخطار الكوراث ما بين 250 إلى 300 مليار دولار خلال عام 2018 .
وقالت التى الدراسة التى اشار اليها الاتحاد المصرى للتامين ضمن تقريره الشهرى ان صناعة التأمين حظيت بفهم جيد للتأثير الاقتصادي والاجتماعي للكوارث على المجتمعات، بالإضافة الى تفهم أهمية الحد من أخطار الكوارث، وخاصة في سياق تغير المناخ، والحاجة إلى التخفيف من أثار تغير المناخ.

وأوضحت الدراسة أن عمل التأمين الأساسي هو إدارة وتحمل المخاطر ولقد تراوح متوسط ​​الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث من 250 الى 300 مليار دولار سنويًا، في حين كان متوسط ​​الخسائر المؤمن عليها حوالي 79 مليار دولار عام 2018 مليار دولار. وفي هذا القرن، فقد أكثر من مليون شخص حياتهم بفعل الكوارث.

وأشار إلى أنه في دراسة استقصائية من قبل المستثمرين من المؤسسات لمخاطر المناخ، وجد أنه في حين أن ما يقرب من 60 ٪ من شركات التأمين تعترف بمخاطر المناخ باعتبارها مشكلة، فإن خمسي شركات التأمين لا يتخذون أي إجراء لحماية محافظهم الاستثمارية .

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