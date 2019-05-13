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رياضة

خالد الدرندلي لـ زملائه بالأهلي: أنا متربي في النادي و"مقدرش" أزعل الجماهير

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:30 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي احترامه وتقديره لجماهير القلعة الحمراء في كل مكان.

وقال الدرندلي في حديثه مع بعض أعضاء المجلس اليوم إنه ولد وعاش وتربي بين جدران النادي فهو من أسرة لها جذور عميقة داخل هذا الكيان العظيم.

وأضاف أمين صندوق النادي لزملائه أنه يقدر غضب وحزن جماهير الأهلي ولا يتحمل حزنهم وغضبهم منه.

وأوضح أنه لا يستطيع تحمل غضب جماهير ناديه منه مهما كان السبب ويتمني منهم تقدير الظروف وأنها مواقف لحظية ولم تكن أكثر من ذلك.

وشدد الدرندلي خلال يوم طويل من الأحاديث والاتصالات الهاتفية مع زملائه بمجلس الإدارة أن الجميع يعرف من هو خالد الدرندلي وعلاقته بالأهلي وخاصة رئيس النادي محمود الخطيب الذي عشقه كلاعب ورفض كل الضغوط للترشح علي أي قائمة أخرى ولو لم يكن معه في الانتخابات الأخيرة فإن موقفه سيكون الدعم الكامل له.

وتابع أن الصورة التي أغضبت الجماهير لم تكن مقصودة أو مرتبة ولكنها عبارة عن حفل لأحد الإعلاميين والأمور جاءت من قبيل المصادفة فقط ولم تتخط ذلك.

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