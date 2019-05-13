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أحمد موسى: الجميع ملتزم بالقانون فى واقعة المنتج المعتدي على صدى البلد

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:42 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المنتج المعتدى على موقع صدى البلد سيرد غدًأ الثلاثاء على الشكوى المقدمة من شبكة قنوات صدى البلد ضده.

وأضاف موسي خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد "، أن شبكة قنوات صدى البلد، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس مجلس إدارة شبكة قنوات وموقع صدى البلد وجميع العاملين بصدى البلد ملتزمون بالقانون.

وكشف موسى أن صدى البلد قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانون من أول يوم، وأن الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير عام شبكة قنوات وموقع صدى البلد قامت بإرسال شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وعرض موسى خلال تقديمه حلقة اليوم الاعتداء الهمجي الذى تم من المنتج على موقع صدى البلد يوم الاثنين الماضي، أول أيام شهر رمضان.

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