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ديني

مفتي الجمهورية السابق يكشف عن أفضل وقت لتلاوة القرآن في رمضان

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:32 م
تلاوة القرآن
تلاوة القرآن
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر الرحمن، شهر الغفران، شهر الشكران.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رمضان شهر جعله الله - سبحانه وتعالى - بدايةً ومنطلقًا لتجديد حياتنا معه سبحانه نتذكر فيه ونعود نؤوب إليه, نرجع عن معاصينا, نشحن همتنا للعبادة ولعمارة الدنيا ولفعل الخيرات، فقال الله تعالى: «وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».

وأضاف أنه يجب علينا في رمضان أن نعظم كتاب الله، وأن نعيش معه ، وأن نقرأه بتدبر ومن غير تدبر, ولا ننشغل في رمضان بشيء سوى القرآن, فهذا هو شهر القرآن ارجعوا إليه واحتموا بحماه واقرأوه واسمعوه بالليل وبالنهار, اتلوه بألسنتكم إن لم تستطع عقولكم أن تدرك ما فيه, اسمعوا بآذانكم إن لم تكن قلوبكم حاضرة فإن حضرت فنعم العبد أنت, وإن وعيت ما أنزل الله - سبحانه وتعالى - فنعم العبد أنت.

وتابع: وإن لم تكن كذلك فاقرأه وأنت تجيد تلاوته ، اقرأه وأنت تتعتع فيه ، اقرأه على كل حال, والقرآن يحب الزمان يحب الليل أكثر من حبه للنهار, ويحب رمضان أكثر من حبه لأي شهر كان, فتنبه أيها المسلم لنفحات ربنا, وعليك بقراءة القرآن وسماعه في هذا الشهر الكريم بديمومة, لا تترك القرآن أبدًا, اجعل القرآن في يدك وفي جيبك وفي سيارتك وفي بيتك وفي مكتبك, انتهز كل فرصة وكل وقت متاح لأن تقرأ القرآن؛ عش مع كتاب الله فإنه سينقذك وسيجدد حياتك وسيجعلك عبدًا ربانيًا تمد يدك إلى السماء يا رب فيستجيب الله دعاءك.

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