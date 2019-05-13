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ديني

المفتي يوضح التصرف الصحيح للميزانية في شهر رمضان .. فيديو

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:34 م
د. شوقي علام مفتي
د. شوقي علام مفتي الجمهورية
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه من غياب فقه الأولويات في رمضان إنهاك الميزانية في شراء ألوان من الطعام والشراب والحلويات، التي يمكن الاقتصاد فيها بسهولة.

وأوضح "علام"، خلال برنامجه "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الاثنين، أن الأولى بالنسبة لمتوسط الحال أن يوفر ماله لما هو أولى، وللأغنياء أن يتصدقوا به للفقراء لإدخال السرور إلى قلوبهم.

وتابع: "نحن الآن نبني أمتنا المصرية من جديد كي تستعيد ريادتها ومكانتها في العالم كله، ويجب أن نكون على درجة من الوعي واليقظة على ما تمر به البلد من ظروف، أبناء مصر دائمًا من السابقين الأولين".

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