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رياضة

سكاي سبورت تتغزل في أسرة محمد صلاح خلال تواجدها مع جماهير ليفربول في أنفيلد

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:44 م
محمد صلاح وزوجته
محمد صلاح وزوجته ومكه ابنته
محمد رشاد
اهتمت شبكة "سكاى سبورتس" البريطانية بظهور محمد صلاح النجم المصري المحترف فى صفوف ليفربول مع زوجته وابنته "مكة" على ملعب "أنفيلد" عقب نهاية مباراة الفريق أمام ولفرهامبتون فى منافسات الجولة الأخيرة من الدورى الإنجليزى الممتاز .

وقالت الشبكة البريطانية، إن جماهير ليفربول استقبلت أسرة محمد صلاح بتصفيق حاد، تقديرا للمستويات الرائعة التى ظهر عليها الفرعون المصرى مع الريدز للموسم الثانى على التوالى".

وأضافت الشبكة البريطانية: "مكة أثارت إعجاب جماهير ليفربول وسجلت هدفًا وسط ضحكات وتصفيق والدها".

وألمح صلاح فى وقت سابق نيته البقاء فى ليفربول، وقال فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى ليفربول "لقد فعلنا كل شىء هذا الموسم وخسرنا مباراة واحدة فقط، حصلنا على 97 نقطة، أهنئ مانشستر سيتى على الفوز باللقب، وسنقاتل مرة أخرى فى الموسم المقبل للفوز".

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