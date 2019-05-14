مواطنة تشكو عدم تفعيل البطاقة التموينية منذ 3 أشهر

ناشدت منى عبد العال أبو المعاطى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، تفعيل البطاقة التموينية الخاصة بها.



وقالت فى رسالتها: "أنا مطلقة ولدى بنتان وقدمت كل الأوراق والحوالة وبقالي سبع سنوات، وبعدها طلعت بطاقة غير مفعل مع أنهم بعتولي الرقم السري ورايحة جاية على مكتب التموين 3 شهور، وبعدها قالولي قدمي الأوراق من تاني وحوالة تاني وبهدلة، وبعد شهر ونص استلمت البطاقة ولسه الرقم السري ليه مش بيبعت ويارب يشتغل ورقم بطاقتي 102012399553".



وناشدت من يرغب فى المساعدة التواصل على رقم 01229152729.



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