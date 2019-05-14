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بين الناس

مواطنة تشكو عدم تفعيل البطاقة التموينية منذ 3 أشهر

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشدت منى عبد العال أبو المعاطى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، تفعيل البطاقة التموينية الخاصة بها.

وقالت فى رسالتها: "أنا مطلقة ولدى بنتان وقدمت كل الأوراق والحوالة وبقالي سبع سنوات، وبعدها طلعت بطاقة غير مفعل مع أنهم بعتولي الرقم السري ورايحة جاية على مكتب التموين 3 شهور، وبعدها قالولي قدمي الأوراق من تاني وحوالة تاني وبهدلة، وبعد شهر ونص استلمت البطاقة ولسه الرقم السري ليه مش بيبعت ويارب يشتغل ورقم بطاقتي 102012399553".

وناشدت من يرغب فى المساعدة التواصل على رقم 01229152729.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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