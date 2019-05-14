عروض فنية ضمن ليالى رمضان في ثقافة أسيوط

تتوالى عروض برنامج ليالى رمضان الثقافية الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط ، وشهد قصر ثقافة أسيوط وسط فرحة الأطفال أثناء الرسم على وجوههم بالألوان إضافة إلى ورشة فنون تشكيلية وعمل فوانيس رمضان، إلى جانب أمسية شعرية للأديبين أشرف عكاشة، محمود صابر، التى تنوعت ما بين شعر العامية والفصحى، إضافة إلى عرض فقرة البلياتشو وفقرة عرائس الماريونيت مع الأغاني، بجانب عرض لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة أسيوط، وعرض تنورة، العصا والبدوية، وعرض تنورة لفرقة قصر ثقافة اسيوط للفنون الشعبية للطفل.



فيما اختتمت الاحتفالية بفقرة مواهب للأطفال ومسابقات ثقافية وتوزيع هدايا للفائزين.



أقيمت أمسية أدبية بعنوان "رمضان فى وجدان الأدباء" مع محمد سعد توفيق وبهاء توفيق وغيرهم من الأدباء، كما قدمت فرقة القوصية للإنشاد الدينى مجموعة من الأناشيد التى استمتع بها الجمهور بمقر بمركز شباب حى السلام بمنفلوط ، كما قدمت ثقافة كودية الإسلام محاضرة تثقيفية بعنوان "المخاطر التى تحاك بالوطن" والتى حاضرها محمود زكى مازن، حيث تناول الحديث حول مكانة مصر ودورها التاريخي والفعال على مدار العصور كما أن هناك مخاطر تحاك ضد شباب الوطن، وتستمر ورشة الفنون التشكيلية ببيت تقافة أبنوب مع المدرب جابر محمد عبد العليم والذي درب المشاركين على عمل أشكال بالفوم ورسم وتلوين أشكال من وحي رمضان.