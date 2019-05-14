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تعليم

منح جديدة لأكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 05:05 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي، انطلاق برنامج Intra- Africa Academic Mobility Call for 2019، المعنى بمؤسسات التعليم العالى فى أفريقيا، وذلك في إطار تعاونها مع الاتحاد الافريقى.

وأشارت إلى أن البرنامج هو مبادرة مشتركة بين الاتحادين الافريقى والاوروبى لدعم استراتيجية التعليم العالى فى أفريقيا، ويهدف الى تعزيز تنمية رأس المال البشرى فى أفريقيا.

وتبلغ التكلفة المخصصة لهذا البرنامج 8,9 مليون يورو يتم من خلالها دعم تكاليف المنح الدراسية وتنظيم تنقل الطلاب والموظفين المختارين، على أن يكون آخر موعد لتلقى الترشيحات 21 يونيو 2019.

وللمعلومات عن استيفاء نموذج التقدم الالكترونى يمكنك الدخول على روابط الأكاديمية:

https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/beneficiaries-space/intra-africa-academic-mobility-scheme-2019_en

https://www.edu-au.org/teacher-prize

http://www.adeanet.org/en/announcements/african-union-teacher-prize-call-for-ministries-of-education-to-submit-applications

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