نابولي تستضيف مؤتمر حول مستقبل الغاز المسال في الشرق الأوسط ..غدا

تستضيف مدينة نابولي الإيطالية غدا الثلاثاء مؤتمرا دوليا حول آفاق استخدام الغاز المسال فى الشرق الأوسط، شمال أفريقيا وشرق المتوسط ، ويشارك فى فعاليات المرتمر نحو 604 وفدا من مختلف دول الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وشرق المتوسط ، ويتضمن نحو 13 ورشة عمل يتحدث بها نحو 80 متحدثاَ.



وسوف يتناول المؤتمر عددا من المحاور المهمنة من بينها دور الغاز المسال وآفاق الاستثمار فى هذا المجال فى منطقة شرق البحر المتوسط على وجه التحديد فى ضوء الاكتشافات الحديثة التى تم تحقيقيها فى العديد من دول المنطقة وعلى رأسها حقل ظهر بمصر .



ويشارك أسامة مبارز، وكيل وزارة البترول لشئون المكتب الفني فى المؤتمر ممثلا عن مصر.



وعلى هامش المؤتمر، سوف يتم تنظيم معرضا لنحو 24 من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال النفط والغاز من بينها إدسون، سنام، تكنوجاس، سيف، بولارجاس، إيفكو وليكويجاس.



